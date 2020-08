Stiri pe aceeasi tema

- "Am cantat intr-un singur loc, la un cumatru, dar a fost puțina lume, s-a pastrat distanța. Duminica o sa cant, o sa fiu pe scena la Botoșani. Dar va fi la fel, puțina lume și la distanța. Mi-a lipsit foarte mult cantatul. E greu sa nu te mai poți exprima artistic așa cum trebuie. In pandemie…

- Pandemia de coronavirus a schimbat total viata teatrului. Daca la inceputul anului salile erau pline de spectatori, doua luni mai tarziu, odata cu decretarea starii de urgenta, teatrele s-au inchis, fiind nevoite sa se adapteze noilor conditii sanitare. Nimanui nu i-a fost usor si actorii, obisnuiti…

- Pandemia coronavirusului i-a determinat pe artiștii de pe tot globul sa gaseasca modalitați noi și inventive de a-și expune și vinde lucrarile. In efortul de a-i ajuta, capitala lituaniana Vilnius a oferit 100 de panouri in aer liber pentru a expune lucrari destinate vanzarii pentru 100 de artiști lituanieni,…

- Corpul neinsuflețit al unui barbat de 28 de ani din Gura Humorului, cautat de duminica seara de polițiști și pompieri, a fost descoperit in cursul zilei de luni in albia raului Moldova. Alarma fusese data de duminica seara, cand soția acestuia a povestit ca barbatul a incercat sa se sinucida, ...

- Anchetatorii au stabilit ca pe 28 iunie, cei doi soti si-au anuntat rudele cu care locuiesc in Gura Humorului ca pleaca la o plimbare prin parcul Arinis, aflat chiar pe malul raului Moldova. Cand au ajuns la rau, pe un punte de deasupra apei, barbatul a inghitit mai multe plicuri de medicamente, dupa…

- Un dezinfectant pentru maini este solutia ideala de a te proteja impotriva bacteriilor si virusilor care se gasesc pe diverse suprafete, mai ales pe cele folosite de mai multe persoane. Microbii si bacteriile se dezvolta intr-un mod surprinzator de mare, mai ales in perioadele in care exista epidemii.…

- Un renumit specialist in design interior a realizat un studiu despre elementele care vor sta la baza reinventarii birourilor, scolilor si restaurantelor in perioada de dupa pandemia de COVID-19. Astfel, ror disparea obiectele personale de pe mesele de lucru, scaunele din salile de sedinte si hartia,…

- Doua surori siameze carora medicii nu le-au dat șanse de supraviețuire, la naștere, invața acum, la varsta de 18 ani, sa conduca o mașina, cu ajutorul tatalui lor drept instructor auto, in Statele Unite ale Americii.