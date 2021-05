Stiri pe aceeasi tema

- Va prezentam imagini exlcusive din foaierul Teatrului Nottara, acolo unde este depus trupul neinsuflețit al lui Ion Dichiseanu. Zeci de oameni iși iau astazi ramas bun de la marele actor. Imagini cu fosta soție, fiica și nepoțica, la capataiul regretatului artist.

- Trupul lui Ion Dichiseanu a fost ridicat de la Spitalul Floreasca din Capitala, unde s-au putut vedea atat coșciugul in care maestrul va fi nmprmantat, cat și crucea ce ai va sta la capatai. Ioana Dihciseanu a fost in permanența alaturi de cei care l-au transportat pe taitl sau panna la mașina mortuara…

- „Mi-a fost partener. In 1966 ne-am gasit impreuna pe platourile de filmare la filmul Tunelul, o coproducție internaționala. Si iarasi in 1984 in Trandafirul Galben. Noi doi eram considerati cavalerii cinematografiei romanesti. De televiziune nu mai vorbesc in cate emisiuni ne-am intalnit. Dar dincolo…

- Ion Dichiseanu a murit joi, 20 mai, la Spitalul Floreasca din Capitala. Marele actor avea 87 de ani și fusese internat de mai bine de o luna din cauza unor probleme de sanatate. Se pare ca artistul s-a infectat cu o bacterie din spital, in timpul unei proceduri la plaman, iar aceasta i-a fost fatala,…

- Marele actor Alexandru Arșinel a fost externat din spital, declarandu-se invingator impotriva virusului COVID-19. Pe 17 aprilie, Alexandru Arșinel fusese internat la Institutul „Matei Balș” din Capitala, dupa ce, atat el, cat și soția sa, s-au infectat cu coronavirus la doua luni de la rapelul vaccinului.…