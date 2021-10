Stiri pe aceeasi tema

Fuego le-a dat o veste trista fanilor sai. Acest nou anunț vine in urma restricțiilor COVID-19. Ce marturii a facut celebrul interpret? Solistul a susținut ca este foarte dezamagit. Fuego, lovitura pentru fani din cauza restricțiilor din pandemie Fuego le-a dat o veste trista fanilor. Celebrul cantareț…

- Fuego a facut un anunț pe rețelele de socializare in care explica dezamagirea pe care o are. Pe 8 octombrie, artistul trebuia sa susțina un concert la Sala Palatului din București, insa din cauza pandemiei a fost anulat. Are o cariera de peste 25 de ani, insa acum traiește cea mai mare dezamagire. Fuego…

- Spitalul Clinic de Urgenta Sfantul Pantelimon din Bucuresti este coplesit de numarul bolnavilor de COVID-19 care ajung in stare grava si au nevoie de terapie intensiva sau oxigen suplimentar. Persoanele care trebuie sa primeasca tratament de urgenta sunt mai multe decat capacitatea de primire pe care…

- Clase din 16 scoli si gradinite intra in regim de cursuri online din cauza unor cazuri de COVID-19, a anuntat Prefectura Capitalei, dupa o sedinta a Comitetului Municipal pentru Situatii de Urgenta.

- Persoanele complet vaccinate sunt de 11 ori mai putin susceptibile sa moara din cauza COVID-19 si de 10 ori mai putin susceptibile sa fie spitalizate, dupa ce varianta Delta, mai contagioasa, a devenit tulpina dominanta a virusului in Statele Unite, afirma oficialii americani din domeniul sanatatii.

- Adela Popescu a anunțat ca a anulat botezul celui de-al treilea copil. Vedeta de la PRO TV a fost diagnosticata joi cu COVID-19, iar din aceasta cauza evenimentul nu se va mai ține.Astazi, Adela Popescu ar fi trebuit sa-și boteze cel de-al treilea copil, insa din cauza faptului ca a fost testata pozitiv…

- Rusia a anunțat joi seara autorizarea celui de-al cincilea vaccin al sau anti-Covid, chiar in ziua in care țara a inregistrat 820 de decese din cauza virusului, cel mai mare numar de la inceputul pandemiei, relateaza Agerpres , care citeaza DPA. Serul, care se numește EpiVacCorona-N a fost dezvoltat…

- Peste 230 de cazuri de Covid au fost depistate de ieri pana azi in Romania, cele mai multe fiind in București și Timiș. Este cel mai mare numar de infectari inregistrate in 24 de ore din ultimele doua luni.