Gest emoționant, Fuego a susținut un recital aparte, in fața bolnavilor de la Spitalul de Psihiatrie din Murgeni. Cunoscut pentru actele sale de caritate, bursele oferite artiștilor de renume ajunși la senectute și tinerilor talente, artistul, pe numele sau Paul Surugiu, le-a facut o surpriza celor aflați sub supraveghere la institutul medical vasluian, oferindu-le momente muzicale frumoase. Pentru o dupa-amiaza, o poarte a poacienților ce sufera de afecțiuni psihiatrice, in special de depresie, s-au simțit oameni aproape normali, dansand pe ritmurile succeselor solistului ardelean. Fuego a cantat…