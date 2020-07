Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie și Uniunea Europeana cauta noi cai de cooperare in viitorea relație post-brexit.”Un nou impuls este necesar” in vederea unui acord pana la sfarsitul lui 2020 cu privire la viitoarea relatie intre Londra si UE, au recunoscut cele douaparti intr-o videoconferinta de o ora, intr-un…

- Înaintea unei saptamâni cruciale pentru negocierile postBrexit, Michel Barnier, negociatorul șef al UE, a subliniat, într-un interviu acordat duminica ziarului britanic The Times, ca „timpul se scurge”, avertizând Regatul Unit ca nu va exista un acord daca Londra…

- Relațiile dintre Londra și Bruxelles au devenit și mai tensionate de miercuri. Negociatorul UE, Michel Barnier , a prezentat o scrisoare pe care tocmai o trimisese omologului sau britanic, David Frost . Acesta procedase la fel marți. In scrisoare, Barnier se arata foarte critic fața de metoda folosita…

- BRUXELLES, 12 mai - Sputnik, Daniela Porovaț. Uniunea Europeana si Regatul Unit vor desfașura o noua runda de negocieri asupra unui acord comercial post-Brexit. Negocierilor vor dura de astazi pana pana vineri și se vor desfașura prin videoconferinta. © AFP 2020 / JUAN BARRETOVenezuela a…

- Uniunea Europeana si Regatul Unit urmeaza sa desfasoare o noua runda de negocieri asupra unui acord comercial post-Brexit, incepand de luni si pana vineri, prin videoconferinta, informeaza dpa, conform agerpres.ro. Este a treia serie de consultari, dupa ce primele doua au inregistrat putine progrese,…

- Uniunea Europeana si Regatul Unit urmeaza sa desfasoare o noua runda de negocieri asupra unui acord comercial post-Brexit, incepand de luni si pana vineri, prin videoconferinta, informeaza dpa. Este a treia serie de consultari, dupa ce primele doua au inregistrat putine progrese, Bruxellesul, prin negociatorul…

- Uniunea Europeana denunta "calendarul riguros" fixat de Guvernul Boris Johnson pentru negocierile pe tema relatiilor post-Brexit, avertizând Marea Britanie ca nu va accepta niciun parteneriat viitor daca nu vor fi întrunite conditiile de reciprocitate, potrivit Mediafax."Marea…

- UE și Marea Britanie continua negocierile in ceea ce privește relația post-Brexit, chiar și in contextul pandemiei Negociatorii britanici si europeni au convenit sa organizeze trei runde de negocieri - de cate o saptamana fiecare - in vederea stabilirii cadrului relatiilor viitoare intre Londra sii…