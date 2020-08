FT: Shinzo Abe ar putea demisiona vineri din funcția de prim-ministru al Japoniei Shinzo Abe ar putea demisiona vineri din postura de premier în cursul acestei dupa-amieze din cauza înrautațirii starii sale de sanatate, scrie Financial Times într-o alerta transmisa vineri. Demisia sa au urma sa fie anunțata la o conferința de presa care va avea loc la ora locala 17:00 și va pune capat unui mandat de opt ani în timpul caruia Abe a adus stabilitate în politica japoneza, devenind cel mai longeviv premier în funcție.

Reamintim ca Abe a fost într-o vizita la București în ianuarie 2018, când întreg Guvernul României… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

