FT: Planul defectuos al lui Biden pentru conducere globală Guverne de pe tot globul studiaza acum un articol aparut în ianuarie și intitulat &"De ce America trebuie sa conduca din nou&". Autorul lui este un anume Joe Biden. Eseul dlui Biden din revista Foreign Affairs deplânge faptul ca administrația Trump a &"abdicat de la conducerea americana&". El promite ca &"agenda de politica externa Biden va plasa SUA înapoi în capul mesei&", potrivit Financial Times, citat de Rador.



Dar pentru președintele ales e mult mai facil sa vorbeasca despre restabilirea rolului conducator al Americii decât sa o realizeze efectiv. SUA… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) isi recapata speranta de a-si reface legaturile cu Statele Unite ale Americii, aflate in prezent la cel mai scazut nivel, dupa victoria presedintelui ales al SUA, Joe Biden, care a promis in timpul campaniei electorale sa puna capat procesului de iesire a tarii…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) isi recapata speranta de a-si reface legaturile cu Statele Unite ale Americii, aflate in prezent la cel mai scazut nivel, dupa victoria presedintelui ales al SUA, Joe Biden, care a promis in timpul campaniei electorale sa puna capat procesului de iesire a tarii…

- Masurile luate de Donald Trump, președintele SUA, impotriva Chinei in razboiul comercial sunt tot mai contestate de sectorul privat. Acum, marii producatori auto Tesla, Volvo, Ford și Mercedes Benz au dat in judecata guvernul SUA pentru taxele de import impuse componentelor fabricate in China, conform…

- Organizația Mondiala a Comerțului (OMC) a atacat principala justificare a razboiului comercial al președintelui Donald Trump impotriva Chinei, spunand ca tarifele americane pentru marfurile chineze incalca regulile internaționale. Un grup de trei experți in comerț al OMC a declarat, citat de Bloomberg…

- Raport exploziv realizat dupa ce Banca Mondiala si Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) au covocat Consiliul International pentru Monitorizarea Pregatirilor (Global Preparedness Monitoring Board, GPMB). Esecul colectiv al liderilor politici de a tine cont de avertismente si de a se pregati pentru…

- Guvernul Statelor Unite ale Americii a prevazut cecuri în valoare de 1.200 de dolari fiecare pentru milioane de americani, gândite drept ajutor pe timpul pandemiei de coronavirus. Din cauza unor greșeli informaționale, mai mult de 100 de cecuri au ajuns la cetațeni austrieci de la care,…

- Statele Unite ale Americii nu vor plati cele circa 80 de milioane de dolari pe care le datoreaza Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), dar vor redirectiona acesti bani pentru a ajuta la plata facturii SUA la ONU, in New York, a declarat miercuri o oficialitate americana, citata de Reuters. Totodata,…

- Statele Unite ale Americii nu vor plati cele circa 80 de milioane de dolari pe care le datoreaza Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), dar vor redirectiona acesti bani pentru a ajuta la plata facturii SUA la ONU, in New York, a declarat miercuri o oficialitate americana, citata de Reuters. Totodata,…