America nu este straina de violența politica. Aceasta și-a aratat capul urat cu o regularitate aproape infricoșatoare in momentele de polarizare extrema din istoria țarii, scrie Financial Times. Dar in cea mai mare parte, incidentele de asasinate sau tentative de asasinate declanșeaza un șoc atat de puternic pe tot spectrul politic incat toate parțile se […] The post FT: Intram intr-o alta era a violenței politice? appeared first on Puterea.ro .