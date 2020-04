Stiri pe aceeasi tema

- Financial Times: Marea Britanie admite ca poate lua lecții de la Germania în privința testarii în masa, în încercarea de a pune capat izolarii populației. ● Les Echos: Cum va reși Franța sa se hraneasca: fiecare sector alimentar gasește un raspuns propriu la aceasta criza. 240.000…

- Franta sustine lansarea unui fond european de salvare, ca raspuns la criza economica provocata de pandemia de coronavirus, care sa fie finantat prin emiterea de obligatiuni comune, dar care ar avea o durata limitata la cinci sau zece ani, a declarat miercuri ministrul francez al Economiei, Bruno Le…

- Peste 4000 de cetațeni din UE aflați in alte țari au fost aduși in țarile lor de avioane puse la dispoziție de autoritațile din Bruxelles, iar 4,5 milioane de maști din Franța, Germania și Austria au fost trimise sau sunt pe cale sa ajunga in Italia. Țari precum Franța și Germania au renunțat la restricționarea…

- Federatia Internationala de Handbal (IHF) a anunțat, vineri, ca au fost amanate toate turneele preolimpice de handbal, inclusiv cel in care urma sa participe nationala feminina a Romaniei intre 20 si 22 martie, din cauza pandemiei de coronavirus.Conform comunicatului IHF, turneele preolimpice de handbal…

- Guvernul german a anuntat luni un pachet de masuri destinat sa sustina economia pe fondul epidemiei de coronavirus, care a provocat o teama de recesiune in cea mai mare putere europeana, informeaza AFP. De asemenea, autoritatile germane au cerut ca in saptamanile urmatoare sa fie interzise…

- Economia judetului Brașov se afla pe podiumul national in ceea ce privește volumul exporturilor. Potrivit Direcției Județene de Statistica Brașov, din județul nostru pleaca putin peste 5 procente din totalul produselor trimise la extern din intreaga tara. Judetul Brașov a facut exporturi (FOB), in primele…

- Financial Times: Comercianții britanici avertizeaza ca Brexitul va afecta aprovizionarea cu produse alimentare. Consumatorii britanici se vor confrunta cu scumpiri și cu o oferta mai redusa de marfuri, avertismentul fiind valabil în cazul a patru cincimi din importurile de alimente care provin…

- In cursul anului 2019, polițiștii Serviciului pentru Imigrari al județului Brașov au asigurat managementul șederii și rezidenței pe teritoriul Romaniei pentru 5.435 de persoane, dintre care 3.218 din state terțe și 2.217 de cetațeni ai Uniunii Europene. ,,Au fost depistați 49 de straini in situații…