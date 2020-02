Stiri pe aceeasi tema

- Washingtonul si-a exprimat marti dezamagirea dupa ce guvernul de la Londra si-a dat acordul privind o participare limitata a companiei chineze Huawei la realizarea retelei 5G, in pofida presiunilor SUA de a nu se colabora cu aceasta societate, consemneaza AFP si DPA.''Statele Unite sunt dezamagite…

- Guvernul britanic a decis marți sa permita participarea ”limitata” a companiei chineze Huawei la construirea rețelei 5G din Regatul Unit in ciuda acuzațiilor de spionaj lansate din SUA la adresa gigantului din domeniul telecomunicațiilor, potrivit BBC News.Compania chineza va furniza echipamente pentru…

- Presedintele american Donald Trump a discutat cu premierul britanic Boris Johnson despre securitatea retelelor de telcomunicatii, a anuntat Casa Alba, in contextul in care Londra urmeaza sa decida in curand daca exclude sau nu Huawei de la implementarea in Marea Britanie a retelei 5G, relateaza Reuters,…

- Premierul britanic Boris Johnson și președintele SUA, Donald Trump, au afirmat ca așteapta cu interes sa continue cooperarea strânsa și negocierea unui "acord de liber schimb ambițios", a comunicat Biroul prim-ministrului de la Londra, dupa o convorbire telefonica între cei…

- Presedintele american Donald Trump, aflat in vizita la Londra, a apreciat marti ca premierul britanic Boris Johnson este "foarte capabil" si "va face treaba buna", la cateva momente dupa ce a afirmat ca nu vrea sa se implice in campania electorala care se desfasoara in Marea Britanie in vederea alegerilor…

- Evenimentul la care a fost invitat Klaus Iohannis este organizat cu ocazia aniversarii a 70 de ani de la formarea NATO. In acest context, cei 29 de lideri euroatlantici se vor reuni la Londra, potrivit CaleaEuropeana.ro. Monarhul britanic va gazdui recepția la Palatul Buckingham, potrivit…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, va avea o intrevedere cu omologul sau american, Donald Trump, si se va intalni cu presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, in compania cancelarului german, Angela Merkel, si a premierului britanic, Boris Johnson, marti la Londra, inaintea summitului NATO, a…

- Presedintele american Donald Trump se va deplasa la inceputul lunii decembrie la Londra pentru a participa la summitul NATO, ocazie cu care va fi primit de regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii la Palatul Buckingham, a anuntat vineri Casa Alba, potrivit AFP si Reuters. Summitul organizat…