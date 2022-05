Stiri pe aceeasi tema

- Exporturile germane catre Federatia Rusa s-au contractat cu aproape doua treimi in luna martie, efectele atacurilor lansate asupra Ucrainei contribuind la cea mai mare scadere a comertului extern inregistrata de principala economie europeana in ultimii doi ani, scrie Financial Times. Biroul Federal…

- Multe companii multinaționale occidentale continua sa plateasca aproape 200.000 de angajați din Rusia, deși au suspendat sau au incetat activitațile in aceasta țara, scrie Financial Times.

Ucraina și Rusia au facut sambata al treilea schimb de prizonieri de la inceputul razboiului, anunța Reuters.

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a dat asigurari ca țara sa nu va incalca sanctiunile internationale impuse Federatiei Ruse ca urmare a invaziei in Ucraina. Singura vulnerabilitate este cea legata de gazele naturale. Maia Sandu declara ca Bancile din Republica Moldova respecta toate restrictiile…

- Președintele rus, Vladimir Putin anunța ca Federația Rusa trebuie sa aplice sancțiuni reciproce în direcția Occidentului pe domeniul industriei aviației. „Țarile occidentale și-au facut alegerea, desigur, trebuie sa le raspundem. Propun sa pornim de la faptul ca în viitorul…

- Comisarul pentru Drepturile Omului din Federația Rusa, Tatiana Moskalkova, a declarat ca este gata sa participe in orice format la lucrarile privind intoarcerea militarilor ruși ținuți captivi in Ucraina. Anterior, Procurorul General al Ucrainei, Irina Venediktova, nu a exclus un schimb de prizonieri…

- Banca centrala a Rusiei a inasprit drastic restricțiile valutare pentru cetațeni. Astfel, bancile comerciale nu mai au voie sa vanda clienților valuta forte, precum dolari sau euro, pana in luna septembrie. Totodata, a fost plafonata suma pe care clienții o pot retrage din depozitele lor in valuta,…

- Mai multi europarlamentari au depus un proiect de rezolutie in care condamna invazia militara a Rusiei in Ucraina si cer Moscovei sa-si retrag trupele. Eurodeputatii propun si o serie de masuri, inclusiv sanctiuni impotriva Rusiei, dar si ajutoare constand in armament pentru Ucraina. Rezolutia, care…