Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, trebuie sa explice cum va justifica in fata autoritatilor europene decizia de desfiintare a Agentiei Romane de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare (ARSVOM), in contextul in care in tarile europene care au un astfel de serviciu acesta apartine de obicei Ministerului Transporturilor si nu Ministerului Afacerilor Interne, se mentioneaza intr-un comunicat remis luni de Federatia Sindicatelor Trans-Conex (FSTC) Port Constanta. "Era esential sa se explice (de catre ministrul Transporturilor si de catre seful Guvernului, n.r.) cum va functiona in continuare acest…