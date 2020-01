Stiri pe aceeasi tema

- Romania – una dintre puținele țari din Europa care nu a introdus Educația pentru mediu in Sistemul de Invațamant. Senatorul Severica Rodica Covaciu, susține introducerea in Sistemul Național de Invațamant, a Educației pentru mediu. Una dintre concluziile evaluarii din 2019 a punerii in aplicare a…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, marti, ca alocarile din bugetul de stat pentru anul viitor vor permite sustinerea Educatiei si asigurarea aplicarii programului de guvernare, iar, daca Executivul va reusi sa execute bine bugetul pana la rectificare, pe langa investitii, Educatia va fi prioritara…

- Procurorul general interimar Bogdan Licu a spus joi, la sediul CSM, ca cel mai mare rau care s-a intamplat in ultimii ani in sistemul justiției a fost `demotivarea colegilor sa ocupe funcții de conducere`.„Din pacate, aceste atacuri susținute demotiveaza anumiți colegi. Cel mai mare rau care…

- Obținerea celui mai slab punctaj la testele PISA din ultimii noua ani inseamna un regres pentru Romania, dar și o radiografie a sistemului haotic, lipsit de substanța in care funcționeaza Educația, spun reprezentanții Federației Sindicatelor Libere din Invațamant (FSLI), care cer masuri urgente,…

- Vicepremierul Raluca Turcan a declarat, miercuri, ca Guvernul incearca sa direcționeze, 5% din PIB Educației, in 2020, prin efort cumulat al Ministerului Dezvoltarii și al Ministerului Fondurilor Europene.Intrebata daca Educația va avea, in 2020, 5 al suta din PIB, Raluca Turcan a declarat,…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) cere Guvernului Romaniei si Parlamentului sa formeze un grup de lucru cu specialisti din zona educatiei, mediul economic, consiliere scolara, reprezentanti ai cadrelor didactice, parintilor si elevilor care sa construiasca un plan concret pentru o…

- Obținerea celui mai slab punctaj la testele PISA din ultimii noua ani inseamna un regres pentru Romania, dar și o radiografie a sistemului haotic, lipsit de substanța in care funcționeaza Educația, spun reprezentanții Federației Sindicatelor Libere din Invațamant (FSLI), care cer masuri urgente.Federatia…

- Fostul ministru al Apararii, senatorul Gabriel Les, considera ca PSD nu poate merge mai departe fara o reforma profunda si considera ca promovarea in functii cheie a unor "personaje neadecvate profesional" a reprezentat "reteta dezastrului". "In ciuda gustului amar ce insoteste infrangerea candidatului…