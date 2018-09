Federatia Sindicatelor Democratice a Politistilor din Romania „Al.I.Cuza” vrea ca majorarile salariale propuse sa aiba loc in proportie de 80% pana in 2020, a declarat, ieri, Christian Ciocan, director de comunicare si purtator de cuvant al Federatiei, potrivit Agerpres. „In ceea ce priveste salarizarea personalului platit din fondurile publice, trebuie sa fie actualizata conform cerintelor depuse institutiilor abilitate. Dupa cum bine stiti, exista mari diferente la acest capitol. Noi am intrat pe o anumita grila, doar de la 1 ianuarie primind 4% dintr-un total de 10% din banii care au fost anuntati.…