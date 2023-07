FSCB – DINAMO LIVE Text – Derby-ul campionatului pe Stadionul Arcul de Triumf. Cine transmite meciul la TV

Dupa un an de pauza in Superliga, FCSB - Dinamo, meciul cu cel mai mare impact din istoria fotbalului romanesc, revine cu un nou episod. Partida e programata astazi, de la 21:30, derby-ul jucandu-se pe stadionul „Arcul de Triumf” din București.Pe Arena Naționala concerteaza Depeche Mode pe 26 iulie, iar pe Ghencea, CSA i-a interzis accesul FCSB-ului. Așa ca s-a apelat la varianta de rezerva: stadionul „Arcul de Triumf”.Arena care e casa in special pentru meciurile de rugby a costat 24 de milioane de euro și are doar 7.615 locuri. „Cainii” vor avea o galerie de doar 600 de persoane, dublu decat…