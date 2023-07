Stiri pe aceeasi tema

- FSB anunta ca a dejucat un atac ucrainean vizand o nava a Flotei ruse la Marea Neagra care transporta rachete de inalta precizie si ca a arestat un marinar rus, recrutat de Serviciile Speciale ucrainene sa comita atacul cu doua dispozitive explozive. Marinarul rus a fost acuzat de ”atentat terorist”,…

- Rușii au lansat un atac aerian cu drone și rachete asupra Odesei, pentru a doua noapte la rand. Administrația militara din orașul port la Marea Neagra a confirmat ca apararea anti-aeriana a respins un atac venit de pe mare, de unde forțele ruse au lansat mai multe rachete de croaziera. ????????????????…

- Romania is considering opening a regional training hub for F-16 fighter jet pilots which would ultimately be available to its NATO allies and partners, including Ukraine, the country’s supreme defence council (CSAT) said on Thursday, according to Reuters. Romania, both a European Union and NATO member,…

- Momentul in care Podul Cionhar, cunoscut drept „Poarta spre Crimeea”, a fost lovit de rachete a fost surprins de o camera video, iar imaginile au fost facute publice de platforma media NEXTA. In imagini se vede cum podul, care are o importanța strategica deosebita pentru trupele de invazie ale rușilor,…

- Warning of a new threat to global food security, the United Nations said Thursday that Russia is limiting the number of ships allowed to pick up Ukrainian grain at Black Sea ports in its campaign to get Kyiv to open a pipeline for a key ingredient of fertilizer to get to world markets, according to…

- Oil was steady after falling more than 3% on Thursday as Russia suggested OPEC+ wasn’t likely to change production levels at its next meeting, and investors tracked talks to avoid a catastrophic US default, according to Bloomberg. West Texas Intermediate traded below $72 a barrel after Thursday’s tumble…

- Ministerul Apararii de la Londra, care publica zilnic un buletin informativ de la inceputul invaziei ruse in Ucraina, a comunicat azi ca in urma deraierii unui tren joi, in apropiere de Simferopol, „a fost blocata singura linie de cale ferata catre portul Sevastopol, baza Flotei Ruse de la Marea Neagra.…

- Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy on Thursday said he had approved a plan to reform criminal and law enforcement systems, a key element in plans to secure quick membership of the European Union, according to Reuters. Ukraine, fighting to repulse Russia’s invasion, has formally applied for membership…