- Consulul Estoniei la Sankt-Petersburg, Mart Latte, a fost retinut marti, in timp ce primea "informatii clasificate" de la un cetatean rus, a anuntat Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB, ex-KGB), citat de Interfax, conform Reuters si EFE, pe fondul inmultirii cazurilor de spionaj intre…

- Rusia a inregistrat vineri cel mai mare numar de decese zilnice legate de COVID-19 de la inceputul pandemiei – 679 – in condițiile in care țara se confrunta cu un nou val de imbolnaviri, pe care autoritațile il pun pe seama variantei Delta a coronavirusului, mult mai contagioasa. In 24 de ore, 23.218…

- Rusia va desfașura în aceasta toamna exerciții militare strategice în zona arctica, a anunțat flota nordica a Rusiei, potrivit Interfax, preluata de Reuters. Rusia și-a marit în ultimii ani prezența militara în zona arctica, unde micșorarea zonelor acoperite de gheața…

- Moscova si-a utilizat marina militara si fortele aeriene pentru a indeparta distrugatorul britanic HMS Dragon D35 in luna octombrie din apele teritoriale ruse din zona Crimeii, a declarat seful Serviciului de frontiera Vladimir Kulisov, primul adjunct al sefului Serviciului Federal de Securitate (FSB),…

- Cehia a cerut miercuri Rusiei sa permita revenirea pana joi a celor 20 membri ai personalului ambasadei de la Moscova, care au fost expulzați luni. In caz contrar, Rusia risca alte expulzari ale diplomatilor sai din Praga, a declarat miercuri ministrul de Externe ceh Jakub Kulhanek, relateaza Reuters,…

- Serviciul rus de securitate FSB a retinut pentru scurt timp un diplomat ucrainean la Sankt Petersburg, a anuntat sambata Ministerul de Externe al Ucrainei, un ultim episod al izbucnirii tensiunilor intre cele doua tari vecine, relateaza Reuters. Agentia de presa Interfax a raportat mai…

- Moscova a avertizat marti Statele Unite ale Americii „sa stea, pentru binele lor, departe” de Rusia si Crimeea, atentionind ca riscul de incidente este foarte ridicat, informeaza agentia de presa Interfax care il citeaza pe ministrul adjunct al afacerilor externe rus Serghei Riabkov, transmite Reuters.…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, i-a cerut marti Rusiei sa-si retraga trupele pe care le comaseaza la frontiera cu Ucraina si a subliniat ca Alianta Nord-Atlantica, nu Moscova, este cea care va decide daca Ucraina va deveni membra a organizatiei, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.