- Anton Gerashchenko, consilierul ministrului ucrainean de interne, a postat pe contul sau de Twitter imagini cu lansatorul de rachete incendiare, cea mai distrugatoare arma a Rusiei, care bombardeaza satul Peski in regiunea Donețk. Convenția de la Geneva interzice utilizarea armelor termobarice in apropierea…

- Consilierul prezidential ucrainean Mihailo Podoliak a declarat, vineri, ca Ucraina nu va semna niciun document cu Rusia ca parte a acordului privind exportul de cereale, insa Kievul si Moscova vor semna in schimb acorduri paralele privind exporturile de cereale cu ONU, relateaza „The Guardian”. Mihailo…

- Serviciul de Securitate al Ucrainei a anunțat, luni, ca unii dintre comandanții ruși care au invadat Ucraina in februarie au fost ghidați dupa harți din 1969. Este vorba despre documente care au fost confiscate in raioanele din regiunea Harkov ocupate temporar de ruși și in special de harțile batalionului…

- Rusia a pierdut mai mult de 30% din capacitatea fortelor terestre, respectiv 50.000 de soldati care fie au murit, fie au fost raniti in timpul luptei, a declarat amiralul Sir Tony Radakin, seful personalului de aparare al Regatului Unit, la emisiunea BBC One Sunday Morning, potrivit The Guardian. Din…

- Europa trebuie sa se pregateasca pentru situația in care Rusia va opri la iarna toate exporturile de gaze in regiune, a avertizat șeful Agenției Internaționale pentru Energie (AIE), care a cerut guvernelor sa lucreze la reducerea consumului și sa nu inchida centralele nucleare, scrie The Guardian. Fatih…

- O noua discuție intre doi ruși, unul aflat pe front, iar celalalt in Rusia, a fost facuta publica de Serviciul de Securitate din Ucraina, pe pagina de facebook. Soldatul rus descrie condițiile deplorabile de pe front și se plange ca nu are ce manca. In timp ce propaganda rusa vorbeste despre victoriile…

- Purtatorul de cuvant al Departamentului american al apararii a declarat ca avansul Rusiei pe frontul de est, in Donbas este foarte aproape de o retragere a armatei ucrainene. John Kirby a explicat, pe 27 mai, intr-o conferința de presa la Pentagon, ca fața de primele zile ale invaziei, rușii se mișca…

- Negocierile dintre Turcia, Rusia si Ucraina sunt ”in desfasurare” pentru deschiderea unui coridor prin Bosfor prin care ar urma sa fie exportate cerealele din Ucraina, a declarat un oficial turc de rang inalt, citat de „The Guardian”. „Turcia negociaza atat cu Rusia, cat si cu Ucraina cu privire la…