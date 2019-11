Stiri pe aceeasi tema

- Președintele rus Vladimir Putin a afirmat miercuri ca omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski este "simpatic" și dispus sa gaseasca o soluție la conflictul din estul ucrainean, cu trei saptamâni înainte de prima lor întâlnire, la summitul în formatul Normandia…

- Anuntul vine dupa o convorbire telefonice avuta de cei doi lideri. Presedintia rusa nu a oferit deocamdata mai multe detalii despre discutia dintre Merkel si Putin asupra viitorului regiunii Donbas. Insa o intelegere cu privire la statutul acesteia ar putea fi un pas inainte pentru stabilirea unui…

- Polițiștii de frontiera din Rusia au deschis focul asupra unei barci nord-coreene de pescuit și a reținut 21 de membri ai echipajului, acuzați de braconaj în Marea Japoniei, a fost citat spunând miercuri Serviciul Federal de Securitate, relateaza Reuters. Cinci persoane au fost ranite…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat vineri Occidentul impotriva oricarei ridicari a sanctiunilor impuse Moscovei din cauza anexarii Crimeei si sustinerii separatistilor prorusi in razboiul din estul Ucrainei, in contextul in care Parisul spera la o apropiere de Rusia, relateaza…

- Saptamana aceasta, liderii celor doua tari au anuntat ca discuta eliberarea mai multor prizonieri. Putin anunta joi ca negocierile au fost finalizate si ca schimbul implica un numar important de persoane. Tot el a afirmat ca acest schimb de prizonieri intre Moscova si Kiev ar putea reprezenta un…

- «Suntem pe punctul de a finaliza o ințelegere cu Ucraina privind un schimb masiv de prizonieri», a anunțat Vladimir Putin la Forumul Economic Estic, ale carui lucrari se desfașoara la Vladivostok. Informația a fost difuzata de agenția rusa de presa TASS, de corespondenții agențiilor internaționale de…