Stiri pe aceeasi tema

- Sute, poate mii de jihadisti se pregatesc sa atace metropolele europene la intoarcerea din Irak si Siria, avertizeaza directorul Europol. Serviciile de informatii cred ca se vor folosi metode clasice ca masinile „berbec” sau armele albe, dar si unele novatoare ca dronele incarcate cu material exploziv.

- Serviciul de securitate al Rusiei, FSB, a anuntat duminica dejucarea unui atentat in apropiere de Saratov, in sud-vestul Rusiei, si uciderea "unor teroristi", fara sa precizeze identitatea acestora, informeaza AFP. "Dupa efectuarea unei anchete si a unor perchezitii in regiunea Saratov, FSB a dejucat…

- Serviciile de securitate din Franta ar fi dejucat doua atacuri teroriste planuite pentru anul acesta, in conditiile in care militantii islamisti si-ar fi indreptat atentia asupra obiectivelor interne ale tarii ca raspuns la recesiunile militare din Irak si Siria, potrivit ministrului de Internet, Gerard…

- Fortele de securitate franceze au dejucat doua atacuri teroriste de la inceputul acestui an, a anuntat, duminica, Gerard Collomb, ministrul de Interne al Frantei, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Yuri Chaika, procurorul general al Rusiei, a anuntat, joi, ca fortele de securitate au dejucat 24 de atacuri teroriste in 2017 in Rusia, iar numarul crimelor de natura terorista a scazut cu 16% in ultimul an, relateaza site-ul agentiei Tass. ”Eliminarea grupurilor teroriste din Siria a…

- Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO, a declarat, miercuri, ca Turcia are ingrijorari legitime de securitate, in contextul in care Armata turca a lansat o ampla ofensiva militara impotriva kurzilor din nordul Siriei, relateaza agentia Anadolu.

- SUA au acuzat luni Rusia ca face sa intarzie adoptarea unei declaratii de condamnare de catre Consiliul de Securitate al ONU a presupuselor atacuri chimice recente in Siria, soldate cu zeci de raniti, printre care copii, relateaza AFP. Exista "dovezi clare" care confirma folosirea clorului…

- Serviciul Federal de Securitate din Rusia (FSB) a anuntat, joi, eliminarea unui membru al organizatiei teroriste Stat Islamic care ar fi planuit un atentat in orasul Nijni Novgorod la 18 martie, ziua primului tur al alegerilor prezidentiale din tara, relateaza site-ul agentiei TASS. „FSB a suprimat…