- Gurul unei secte din Siberia, Vissarion, care conducea de trei decenii destinele a mii de adepti ce vedeau in el reincarnarea lui Iisus Hristos, lucru pe care chiar el il susținea, a fost arestat marti de fortele speciale ruse. Fondata in 1991 de Vissarion, pe numele adevarat Serghei Torop, fost angajat…

- Ministerul Afacerilor Externe al Federatiei Ruse a denuntat duminica declaratia unilaterala a SUA conform careia sanctiunile ONU sunt din nou in vigoare, subliniind ca afirmatiile Washingtonului nu au o baza legala, informeaza AFP. „Initiativele si actiunile ilegitime ale SUA nu pot prin definitie sa…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a izbucnit dupa ce Rusia a amenințat Romania. Ministerul Afacerilor Externe a precizat vineri ca respinge categoric afirmatiile purtatoarei de cuvant a Ministerului de Externe al Rusiei Maria Zaharova privind intentia de consolidare a prezentei militare americane si NATO…