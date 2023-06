Stiri pe aceeasi tema

- Veste importanta pentru mii de angajați! Ministrul a facut anunțul. Incepand cu 1 ianuarie 2024 au loc schimbari salariale. Odata cu inceperea noului an se va merge pe trei scenarii de grile. Mai exact, angajații din... Citește AICI cine sunt angajații vizați- Anunțul ministrului cu privire la salarii…

- Voluntarii legiunii „Libertatea Rusiei”, care au luat parte la un raid recent in regiunea Belgorod, recruteaza ruși in randurile lor. Cand exista suficiente forțe, nu exclud ca vor incerca sa atace Moscova, informeaza The Times.Potrivit unui purtator de cuvant al legiunii cu nume general"Cezar",…

- UE cere Chinei sa convinga Rusia sa se retraga din Ucraina: Ce i s-a transmis trimisului Beijingului in EuropaUniunea Europeana a cerut joi Chinei sa-si foloseasca influenta asupra Moscovei pentru "a opri varsarea de sange" in Ucraina si a-si retrage trupele din aceasta tara, informeaza France Presse,…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat joi, aflat in județul Sibiu, ca rotativa guvernamentala se va realiza dupa ce se rezolva greva profesorilor.„Fiind azi joi si greva neincheiata, vom vedea daca reusim sa incepem procedura maine sau peste cateva zile, dar nu asta e important daca acum imediat,…

- Poșta Moldovei anunța ca incepand cu data de 19 mai 2023, Poșta Moldovei sisteaza temporar recepționarea tuturor trimiterilor poștale (EMS, poșta de scrisori, colete) spre Federația Rusa, din imposibilitatea expedierii poștei catre aceasta destinație.

- Operatorul oleoductelor din Rusia, Transneft, a declarat miercuri ca un punct de alimentare a conductei Drujba, care transporta petrol catre Europa, a fost tinta unui atac "terorist" intr-o zona de frontiera dintre Rusia si Ucraina, relateaza agentia rusa TASS.Transneft a precizat ca nimeni nu a…

- Serviciul de informatii din Danemarca se asteapta ca Rusia sa recruteze civili si sa foloseasca jurnalisti si oameni de afaceri pentru a spiona tara ca alternativa la diplomatii rusi care au fost expulzati anul trecut sub suspiciunea de spionaj, a declarat marti intr-un raport serviciul danez de securitate…

- Rusia si-a plasat vineri Flota din Pacific in stare de alerta maxima de lupta in vederea unor exercitii menite sa ii sporeasca capacitatea de respingere a unei agresiuni, conform unui anunt al ministrului rus al apararii, Serghei Soigu, exercitii ce intervin intr-un context de apropiere a Moscovei de…