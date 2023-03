Serviciul rus de securitate interna FSB a anuntat joi ca un reporter al cotidianului american „The Wall Street Journal”, Evan Ghershkovich,, a fost retinut in orasul Ekaterinburg din Urali, fiind suspectat de spionaj, a anuntat The Wall Street Journal. FSB a precizat intr-o declarație ca domnul Gershkovich, „acționand la instrucțiunile parții americane, a colectat informații […] The post FSB acuza de spionaj un jurnalist american de la ”The Wall Street Journal” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .