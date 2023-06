Stiri pe aceeasi tema

- Șeful unitații de informații militare ucrainene a declarat ca ințelege ca Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a fost „insarcinat cu o misiune de a-l asasina” pe șeful mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin, relateaza CNN . Intr-un interviu acordat jurnalistului Howard Altman pentru revista…

- Liderul Wagner, Evgheni Prigojin, s-ar afla in capitala belarusa Minsk, potrivit presei internaționale care citeaza informații distribuite pe aplicația Telegram, foarte populara in Rusia și Belarus.

- Seful gruparii Wagner, Evgheni Prigojin este in continuare anchetat penal de Serviciul Federal de Securitate (FSB) pentru organizarea rebeliunii armate, in ciuda asigurarilor date de Kremlin ca el nu va fi urmarit penal si va pleca in exil in Belarus, relateaza luni cotidianul Kommersant, citat de Reuters.

- Șeful grupului de mercenari Wagner din Rusia susține ca forțele sale au preluat controlul asupra tuturor locațiilor militare din Rostov pe Don. Evgheni Prigojin afirma intr-un nou mesaj video ca toate locațiile militare din orașul rus Rostov pe Don se afla sub controlul grupului de mercenari Wagner,…

- Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB, fostul KGB) a cerut sambata mercenarilor din grupul Wagner ''sa nu faca o greseala ireparabila'' si sa nu execute ordinele lui Evgheni Prigojin, seful grupului, dupa ce acesta a facut apel la o revolta armata impotriva Ministerului rus al Apararii, relateaza…

- Serviciul Federal de Securitate al Rusiei a deschis un dosar penal in legatura cu un apel al șefului PMC Wagner, Evgheni Prigojin, la insurecție armata, a anunțat Comitetul Național Antiterorism (CNA), potrivit agenției ruse Ria Novosti.Comitetul Național Antiterorism a subliniat ca toate acuzațiile…

- Șeful grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, s-a laudat, intr-un interviu cu Konstantin Dolgov, un blogger pro-rus, ca oamenii sai sunt cei mai buni luptatori din lume, dar a laudat armata ucraineana pentru lupta apriga dusa pentru apararea orașului Bahmut, informeaza CNN, citat de News.ro.„Acum…

- Armata din Rusia copiaza manualul mercenarilor Wagner. Adica, printre alte cate or stipula regulamentele mercenarilor, armata rusa recruteaza deținuți din inchisori pentru a-i trimite in linia intai de pe frontul din Ucraina. Ce se intampla acum in razboi. Vladimir Putin il copiaza pe Evgheni Prigojin,…