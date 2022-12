Serviciile de informații interne rusești doresc sa evite noi acțiuni comanditate de Kiev in Rusia, dupa sabotarea podului din Crimeea, in octombrie, și asasinarea Dariei Dughina, in august. Serviciul Federal de Securitate (FSB) a anunțat, luni, ca au ucis cu o zi inainte patru „sabotori” ucraineni care incercau sa intre in regiunea rusa Briansk, la […] The post FSB a eliminat un „grup de sabotori” ucraineni care „incercau” sa intre in Rusia first appeared on Ziarul National .