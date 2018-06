FSANP: Doar 73 de condamnati din penitenciare sunt pentru abuz in serviciu. Scuze ar trebui cerute victimelor infractiunilor si angajatilor din penitenciare

Stiri pe aceeasi tema

- Sindicaliștii din penitenciare, atac dur la Dragnea: ”Sa ceara scuze victimelor infractiunilor si romanilor pe care i-a inselat”, a transmis, sambata, presedintele Federatiei Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor, Sorin Dumitrascu, dupa ce liderul PSD le-a cerut scuze, intr-o declarație…

- Presedintele Federatiei Sindicatelor din Penitenciare i-a raspuns lui Liviu Dragnea, care si-a cerut scuze miilor de români condamnati pentru abuz în serviciu ca, de fapt, în luna ianuarie, se aflau 73 de condamnati pentru abuz în

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat vineri ca isi cere iertare "miilor de romani care stau in puscarii sau sunt tarati prin tribunale" din cauza unui articol neconstitutional pentru ca s-a lungit mult elaborarea Codului penal, precizand ca maniera de pana in prezent, din Parlament, s-a dovedit…

- Lia Olguța Vasilescu, despre condamnarea liderului PSD: ”Nu sangereaza numai Liviu Dragnea, ci și partidul. Nu ne sperie nimic”, a spus ministrul Muncii, la Romania TV, joi seara.”Eu sper ca lui Liviu Dragnea nu i se inmoaie genunchii, asa cum a fost cu un premier care a demisionat din functie, lasand…

- Consiliului Interministerial de Siguranța Rutiera din cadrul ARR doresc un proiect de lege care sa interzica circulatia masinilor cu volan pe dreapta in Romania, sau/si identificarea unor solutii care sa conduca la diminuarea numarului accidentelor produse de acestea pe teritoriul tarii. In ultimul…

- Fostul primar al Constantei, Radu Mazare, a fost condamnat, miercuri, la sase ani si jumatate de inchisoare pentru mai multe infractiuni de abuz in serviciu privind vanzarea unor terenuri din Mamaia la preturi subevaluate. Mihai Gadea a difuzat la "Sinteza zilei" interviul acordat de Radu Mazare…

- Codrin Stefanescu, secretar general adjunct al PSD, reactioneaza la decizia ICCJ de achitare a lui Victor Ponta in dosarul Rovinari-Turceni, in care DNA cerea sase ani de inchisoare."Decizia nu este o bomba pentru DNA. Ramane insa o bomba pe care DNA a aruncat-o in PSD, pe vremuri. Pentru…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat vineri decretul pentru promulgarea Legii privind unele masuri de protectie a victimelor infractiunilor. Legea are ca obiect de reglementare instituirea unor masuri de...