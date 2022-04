Stiri pe aceeasi tema

- Finlanda și Suedia ar putea adera in curand la NATO, demers care ar infuria probabil Moscova și despre care oficialii spun ca ar sublinia și mai mult eroarea strategica a Rusiei de a invada Ucraina. Oficialii NATO au declarat pentru CNN ca discuțiile despre aderarea Suediei și Finlandei la bloc au…

- Cat timp Vladimir Putin se afla la putere, in Europa nu va exista pace, a spus fostul comandant adjunct al trupelor NATO in Europa, Sir Richard Shirreff. Acesta l-a numit pe presedintele Rusiei un „autocrat patat de sange”.

- „Nu mai vrem ca aceste importuri sa mai fie posibile, deși realizam ca exista un risc legat de faptul ca Uniunea Europeana nu a aprobat astfel de acțiuni pana acum”, le-a spus purtatorul de cuvant reporterilor polonezi.Recent, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a cerut noi sancțiuni impotriva…

- In cazul in care razboiul se va extinde, Finlanda este pregatita sa se apere. Țara are o strategie bine pusa la punct, are provizii de combustibil și cereale, iar mai bine de o treime din populația Finlandei este rezervista. Finlanda este pregatita de razboi Finlanda are provizii de combustibil și cereale…

- Parlamentul Finlandei urmeaza sa dezbata marti o petitie civila pentru organizarea unui referendum privind aderarea tarii la NATO, a informat luni seara prim-ministrul Sanna Marin, citata de AFP. Petitia a intrunit luni cele 50.000 de semnaturi necesare pentru sesizarea Parlamentului. Partidele politice…

- Ca urmare a situației din Ucraina, printre statele care au fost de acord cu sancțiuni dure impotriva Rusiei se numara și Kosovo. In același timp, oficialii din capitala Pristina au cerut Statelor Unite sa stabileasca o baza militara permanenta in țara. Kosovo dorește accelerarea integrarii sale in NATO…

- Rusia a denuntat vineri eforturile Occidentului de a include Finlanda si Suedia, tari cunoscute pentru neutralitatea lor, in Alianta Nord-Atlantica, si a avertizat asupra consecintelor grave ale aderarii acestor tari la NATO. ”Este clar ca intrarea Finlandei si Suediei in NATO, care este in primul rand…

- Mai mult decat o invazie deschisa a Rusiei in Ucraina, capitalele europene se tem ca Kievul ar putea fi atras intr-o confruntare cu separatistii pro-rusi din regiunea separatista Donbas, comenteaza AFP intr-un articol publicat miercuri pe platforma media EDNH. Potrivit unor inalti oficiali…