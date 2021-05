Frustare în Japonia, după ce platforma de programare la vaccinare a picat Sistemul de programare pentru vaccinarea contra Covid-19 din Japonia s-a lovit miercuri de probleme tehnice, crescând frustrarea populației fața de modul cum Guvernul gestioneaza epidemia și fața de o campanie de vaccinare criticata pentru ritmul foarte lent, potrivit Reuters.



Sistemul de programare a devenit inaccesibil în numeroase locuri, inclusiv în capitala Tokyo și în orașul Minoh din cauza unei probleme a furnizorului de servicii în cloud Salesforce. &"



Efectuearea unei programari pentru vaccinare pare a fi o mare problema pentru vârstnici

Sursa articol: hotnews.ro

