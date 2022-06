Stiri pe aceeasi tema

- Rusaliile 2022 reprezinta o sarbatoare creștina importanta, prilej cu care angajații din Romania au zile libere legale. Rusaliile 2022 sunt pe 12 și 13 iunie. Iata care sunt obiceiurile legate de aceste zile. Sarbatoarea de Rusalii este una dintre cele mai vechi sarbatori creștine, alaturi de Paște.…

- Pogorarea Sfantului Duh este o sarbatoare crestina importanta, praznuita intotdeauna duminica, la 50 de zile dupa Paste. De Rusalii, in acest an pe 12 iunie, este comemorata coborarea Sfantului Duh asupra ucenicilor lui Iisus din Nazaret.

- Ce nume se sarbatoresc de Rusalii. Cui trebuie sa spui “La mulți ani”. Sarbatoarea Cincizecimii sau Shavuot, la evrei, are mai multe denumiri in Biblie. Rusaliile mai sunt cunoscute și sub numele de Sarbatoarea Saptamanilor, Sarbatoarea Recoltei și Sarbatoarea celor dintai roade. Sarbatorite in a cincizecea…

- Ce este bine sa faci cu frunzele de nuc și de tei de Rusalii? Vom afla impreuna, in cele ce urmeaza. Mai sunt aproape 2 saptamani pana la Rusalii. In acest an creștinii ortodcși sarbatoresc Rusaliile pe 12 iunie, urmand ca a doua zi sa sarbatoreasca „Lunea Rusaliilor”. Pe langa celebrarea propriu-zisa…

- 5 și 6 iunie, Rusaliile catolice: Tradiții, obiceiuri in aceste zile de Sarbatoare Sarbatoarea de Rusalii este una dintre cele mai vechi sarbatori creștine, alaturi de Paște. De Rusalii, atat creștinii ortodocși, cat și cei greco-catolici, sarbatoresc Pogorarea Sfantului Duh. Denumirea de Cincizecime…

- FOTO ȘTIREA TA: Locuri de parcare pentru persoane cu handicap, ocupate de SUV-uri de lux, la supermarket in Alba Iulia Mai multe situații de parcari pe locuri rezervate pentru persoane cu handicap au fost sesizate in ultima perioada la Alba Iulia, de cititori Alba24. Cele mai recente cazuri, chiar in…

- Cu ocazia sfintelor sarbatori de Paste, in numele partidului ALDE va doresc ca bucuria si lumina pe care o aduce in sufletele noastre Invierea Domnului, sa ne apropie mai mult de Mantuitorul nostru dar si unii de altii. Este o perioada in care ar trebui sa reflectam mai mult asupra lucrurilor cu adevarat…

- Sfanta Lumina va fi adusa de la Ierusalim, in aceasta seara, de Superiorul Asezamintelor Patriarhiei Romane la Locurile Sfinte, parintele arhimandrit Teofil Anastasoaie, si va fi oferita delegatilor eparhiilor prezenti la Aeroportul International Henri Coanda. Centrele eparhiale, prin protopopiate,…