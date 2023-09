Stiri pe aceeasi tema

- Un eveniment in premiera naționala va fi organizat de Consiliul Județean Timiș la Bastion. In contextul celei mari expoziții din țara noastra dedicata marelui sculptor Constantin Brancuși, ce se va deschide in 30 septembrie la Muzeul Național de Arta, sculptura „Sarutul” va fi recreata de artistul Florin…

- Un numeros public s-a reunit astazi la vernisajul expoziției „Spațiile Oravitzan”, „maestrul care se recomanda prin fapte care au onorat Banatul pe toate meridianele lumii”. Lucrarile sale sunt expuse in opt sali ale Bastionului Therezia, spațiu al Muzeului Național al Banatului, și va avea un caracter…

- Mai sunt doar trei zile pana la inaugurarea expoziției permanente „Spațiile Oravitzan”, in opt sali ale Muzeului Național al Banatului de la Bastionul Maria Theresia, care, dupa spusele președintelui CJT, Alin Nica, se dorește a fi „un proiect de suflet al Capitalei Europene a Culturii”, maestrul Oravitzan…

- Dupa mai bine de cinci decenii, opera brancușiana ”Sarutul” este expusa publicului in cadrul Art Safari – Love Edition. La eveniment va participa Ministrul Culturii, Raluca Turcan. Maine, 25 august, incepand cu ora 14.00, se deschide publicului expoziția de arta Art Safari – Love Edition. Eveniment…

- Vineri, 18 august, de la ora 18.30, sunteți așteptați in Cazarma U din Piața Maraști sa luați loc la masa la care sculptura marelui Constantin Brancuși se va oferi ascultatorilor in poveștile Laurei West. Aceasta este profesor Fulbright la Universitatea de Vest din Timișoara și va fi gazda unei calatorii…

- La propunerea Muzeului Național de Arta din Timișoara, consilierii județeni au aprobat, miercuri, taxele ce vor trebui achitate de catre localnicii și turiștii care doresc sa vada expoziția semnata de Constantin Brancuși. Astfel, un tichet care asigura intrarea doar la expoziția marelui sculptor va…

- Tradiția festivalului de opera și opereta in aer liber, un eveniment unic in peisajul liric al regiunii, continua și in acest an la teatrul de vara din Parcul Rozelor, unde va avea loc cea de-a XVIII-a ediție a festivalului, intre 25 și 27 august. „Aida”, „Vaduva vesela” și „La Traviata” puneri in scena…

