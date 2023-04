Stiri pe aceeasi tema

FCC UAV Arad a castigat vineri, pe teren propriu, medalia de bronz a Ligii Nationale de baschet fete, dupa ce a invins formatia Rapid Bucuresti,...

Echipa feminina de baschet CSM Constanta a cucerit in aceasta seara medalia de argint in Liga Nationala, devenind astfel vicecampioana a Romaniei Performanta este cu atat mai insemnata cu cat ea a venit in doar primul an de la infiintarea clubului de pe litoral, care si a cucerit pe drept statutul de…

Al doilea meci din trei programate in finala mica a Ligii Nationale de baschet feminin a fost caștigat, marți, de catre FCC Baschet Arad, scor...

CSM CSU Oradea – SCM Mozzart Bet Timișoara, U BT Cluj-Napoca – SCM Craiova, CS Rapid – FC Argeș și CSO Voluntari – BC CSU Sibiu sunt sferturile de finala din LNBM Mozzart Bet. Seriile din sferturi și semifinale se vor desfașura pe sistemul „cel mai bun din 5 partide", in timp ce marea finala se va disputa…

FCC Baschet Arad a egalat la general pe CSM Constanța in semifinala Ligii Naționale de baschet feminin, dupa succesul de joi seara, de pe propriul...

FCC Baschet Arad și CSM Constanța se intalnesc joi, de la ora 18.30, pe parchetul Polivalentei aradene, in meciul doi din semifinalele Ligii Naționale de...

- Naționala Romaniei a reușit sa caștige medalia de bronz la Rugby Europe Championship 2023 dupa ce au invins-o pe Spania cu scorul de 31-25. La pauza Spania a condus cu 10-8 insa tricolorii au revenit senzațional dupa un speech motivațional la pauza meciului. @rugbyromania ♬ The Champion - Lux-Inspira

