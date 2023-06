Frumusețea și armonia din VIOPark Ferma ecologica VIOPark iși continua dezvoltarea de succes. Lavanda, melisa, salvia, mușețelul și multe alte plante cresc acolo, in cele mai favorabile condiții, ca materie prima pentru producția marca Viorica. In lacurile din partea locului cresc nuferi de diferite culori și alte plante acvatice, printre care exista in liniște și armonie diferite tipuri de pești. Este o bucurie pentru ochi Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Directorul Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, a anuntat ca temperaturile vor fi in crestere de la o zi la alta si a precizat ca vineri si posibil si sambata sa inregistram primele zile in care maximele sa se apropie de pragul unei zile de canicula, 34 de grade. Elena Mateescu…

- Care sunt cele mai bune uleiuri esențiale pentru difuzarea in casa? Din timpuri stravechi, oamenii au descoperit frumusețea și puterea uleiurilor esențiale. Folosite in medicina tradiționala, in ritualuri spirituale, in procesul de infrumusețare sau ca modalitate de a imbunatați starea de bine, uleiurile…

- Ceea ce funcționeaza pentru o persoana s-ar putea sa nu funcționeze pentru toata lumea. Ceaiurile cu efect calmant sunt multe, așa ca fiecare poate gasi unul cu gust placut, cu ajutorul caruia sa scape de anxietate.Ceaiurile cu efect calmant te scapa de anxietateCand decizi sa folosești un anumit ceai…

- Toate salariile din invațamant vor fi majorate, iar cea mai mare creștere, de aproape 25%, va fi pentru profesorii debutanți, a declarat vineri ministrul Educației,... The post Toate salariile profesorilor cresc. Pentru debutanți, cu aproape 25%. Ministrul Educației: „daca profesorii nu se intorc cat…

- Cresc cazurile de violența domestica in Romania, atrage atenția Poliția. Majoritatea se produc acasa, iar din peste 17.000 de victime aproape 3.000 sunt copii, potrivit... The post Cresc cazurile de violența domestica in Romania appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Rata lunara a prețurilor de consum a fost, anul trecut, mai mare decat rata lunara a caștigurilor salariale nete. Acest lucru inseamna ca prețurile au crescut mai rapid decat veniturile, ceea ce a dus la o scadere a puterii de cumparare a oamenilor. Partea proasta este ca tendința se menține si anul…

- Se pare ca vremea ține cu dambovițenii, iar astazi, intr-o zi cu tradiție pentru județul nostru, cerut se va menține senin pe tot parcursul zilei, dar și noaptea. Vantul va da puține batai de cap celor care vor merge pe strazile Targoviștei cu lumanarile aprinse, in Calea Luminii, dar termometrele vor…

- Facturi mai mari, rate mai mari, scumpiri la unele produse, dar si vouchere cu bani multi - asta inseamna, pe scurt, data de 1 aprilie pentru romani. Nu in ultimul rand, unii clienti vor avea de primit bani inapoi.