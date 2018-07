Stiri pe aceeasi tema

- FIRST JOB SCHOOL anunta conferinta de lansare a proiectului “Imbunatatirea calitatii managementului din sectoare economice SNC”, cod MYSMIS 117990. Conferinta va avea loc in data de 25.07.2018, ora 14.00 la Hotel Kronwell, Brasov. Proiectul se desfasoara in perioada 07.05.2018-06.05.2019 in regiunea…

- O delegatie a membrilor comisiilor de specialitate de pe langa Comitetul Regional de Dezvoltare al Regiunii Centru, Republica Moldova, a vizitat, pe durata a patru zile, mai multe obiective si proiecte Regio din Regiunea Centru, respectiv din Alba, Brasov, Covasna, Mures si Sibiu. Vizita a fost organizata…

- În urma cu patru ani, compania Jidvei, cel mai mare producator român de vinuri, a lansat campania „Vin de casa din must de la Jidvei”, o inițiativa menita sa contribuie la promovarea și transmiterea tradițiilor naționale de producere a vinurilor de casa, parte a unei moșteniri…

- Ploaia torențiala cazuta, in aceasta dupamiaza a facut prapad la Pianu unde mai multe curți au fost inundate și o mare parte din culturi au fost distruse, de apele revarsate. Torentele au luat chiar și un autoturism, oamenii postand filmari pe rețelele de socializare. Atentionarea hidrologica emisa…

- Ploaia torențiala cazuta, in aceasta dupamiaza, in zona Blajului a facut prapad la Tiur une mai multe curți au fost inundate și o mare parte din culturi au fost distruse, de torentele revarsate. Atentionarea hidrologica emisa la inceputul acestei saptamani, de catre Institutul National de Hidrologie…

- ANM a emis noi avertizari nowcasting cod galben de ploi, vant puternic si grindina pentru 13 judete, in vigoare luni dupa-amiaza. ANM a emis noi avertizari nowcasting cod galben de ploi, vant puternic si grindina pentru 13 judete, in vigoare luni dupa-amiaza. Judetele vizate sunt…

- „In 2017, fiecare cetatean din tarie UE analizate, a avut o putere medie de cumparare de 16.436 de euro. Aceasta echivaleaza cu o crestere nominala de 1,9% fata de anul precedent. Romania (+7,8%) a inregistrat cel mai mare avans in ceea ce priveste puterea de cumparare. Puterea scazuta de…

- Romania a inregistrat un salt de 7,8% in ceea ce priveste puterea de cumparare, in 2017, cea mai mare crestere din Europa, reiese dintr-un studiu realizat de GfK, dat joi publicitatii. La nivel european, cercetarea de specialitate arată că, anul trecut, fiecare cetăţean din ţările…