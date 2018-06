Stiri pe aceeasi tema

- Frumusețea este relativa, iar oamenii de pe intreg globul au moduri diferite de a o defini. Corina Caragea și-a propus sa descopere frumusețea feminina la ea acasa, motiv pentru care a pornit intr-o calatorie in jurul lumii in cautarea femeilor și a obiceiurilor lor de frumusețe.

- Alaturi de Corina Caragea vom face un scurt inconjur al lumii si vom saluta cele mai frumoase civilizații ale planetei, in calatorii in care vorbim despre dragoste, relaxare și zambete de oameni simpli. Dupa ce frumoasa prezentatoare TV ne va povesti minunatele ei experiențe de prin lume, ne oprim in…

- „Unii s-au grabit la oraș. Iar alții au stat mai mult la țara. Poate de aceea tradițiile noastre sunt atat de frumoase. E pacat sa le uitam. Inscrie-te la Atelierul Identitate și ajuta-ne sa promovam cavalul romanesc!” Așa suna invitația lansata de Marius Andrei Alexe sau Bean MC, așa cum este…

- A mai ramas doar o zi pana la inceperea celui mai complex festival gastronomic multicultural dedicat gratarului. Zeci de bucatarii din toate colțurile lumii va așteapta la Romexpo incepand cu 31 mai, pana pe 3 iunie.

- Un spectacol fastuos, care amintesc in nuanțe vesele paradele marețelor circuri de odinioara: clovni, jongleri, acrobați, efecte speciale și roboți vor lua publicul prin surprindere! Read More...

- Fac oamenii sa danseze oriunde ajung in lumea asta, piesele lor fiind mereu in top. Baietii de la Fly Project isi incep noul turneu international la inceputul lunii mai, cu o saptamana de concerte in Turcia, in cele mai importante cluburi si hoteluri de acolo. “E greu cand suntem mereu pe drum, dar…

- Relațiile de iubire ce dureaza de ani de zile sunt tot mai rare in ziua de astazi, insa exista oameni care se iubesc și traiesc fericiți de multa vreme. Este și cazul lui Hugh Jackman, actorul legendar de la Hollywood, care a aniversat 22 de ani de casnicie și a profitat de ocazie pentru a-i aminti…

- Cea mai scumpa vacanta de Paste i-a costat pe doi romani 26 de mii de euro. Atat a platit un cuplu norocos, care, in Saptamana Mare, va pleca in jurul lumii si se va intoarce abia dupa o suta de zile.