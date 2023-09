Frumusețea din HAOS – Alduts Sherdley x NANE Oricat aș vrea sa nu ma ai, sunt in sevraj Muzical vorbind, va veți delecta cu o combinație spumoasa de R&B și Funk, lirical vorbind, veți trece prin cele mai apasatoare stari. Alduts Sherdley și NANE ne vor ține caștile ocupate cu noua lor bucata muzicala. ,,HAOS” vorbește despre atașamente toxice, iubiri care nu se mai simt la fel, presarate cu obsesie și greutatea de a lasa ce a fost in urma. Piesa a fost scrisa de Alduts Sherdley și NANE, iar instrumentalul a fost realizat de EXPOSURE. ,,Un joc de-a nu lasa in spate decat . Atunci cand iubirea nu mai este precum obișnuia sa se simta la inceput,… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

