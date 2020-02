Frumuseţea dialogului Este momentul sa conturam ideea de conversatie impreuna cu ideea de proiect intrucat ele se nasc, ar trebui sa se nasca din ceea ce este mai de pret in suflet, in cel individual si in cel comunitar unde subzista imaginea orasului. Dificultatea vine dintr-o realitate indeobste nebagata in seama, ceea ce este mai de pret in suflet nu poate fi transmis prin vorbe sau prin texte, fara sa se piarda esentialul, dupa cum ne asigura Platon. Filosoful (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ne apropiem cu pasi repezi, dar calzi, de Sarbatorile de iarna. De data asta nu vrem sa va vorbim despre aparate, despre frumusetea pe care tehnica moderna o poate modela. Pentru noi, pentru Salon Diva B & G, toate sunteti frumoase. Azi, in prag de Sarbatori, vrem sa multumim tuturor doamnelor…

- Marți, 10 decembrie, incepand cu ora 17:00, la Biserica Ortodoxa Dej I, cu Hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Dej, s-a desfașurat cea de-a VII-a ediție a concertului de colinde „Colind din suflet de copil”. Evenimentul cultural-religios a fost organizat de catre Protopopiatul Ortodox…

- Are doar 18 ani și un succes uriaș: Viorellya, despre muzica, cariera și planuri de viitor / Muzica a devenit parte din viața tinerei, iar succesul se datoreaza muncii, perseverenței și ambiției sale. La varsta de 18 ani, Viorellya se poate lauda deja cu trei piese, a caror text și linie melodica…

- Are doar 18 ani și un succes uriaș: Viorellya, despre muzica, cariera și planuri de viitor / Muzica a devenit parte din viața tinerei, iar succesul se datoreaza muncii, perseverenței și ambiției sale. La varsta de 18 ani, Viorellya se poate lauda deja cu trei piese, a caror text și linie melodica…

- In contextul instituirii in anul 2019 a "Anului cartii" si cu ocazia evenimentelor prilejuite de "Zilele europene ale patrimoniului", editia XXVII 2019, la Liceul Cobadin, judetul Constanta, Biblioteca Judeteana "Ioan N. Roman" Constanta si Inspectoratul Scolar Judetean Constanta au demarat proiectul…

- Nu am descoperit eu, acum, America atunci cand afirm ca jocul Petrolului continua sa nu placa ochiului avizat al ploieșteanului bun cunoscator al sportului rege, dar și nu numai lui. Este trist, fara sare și piper. Și totuși, cu acest joc, așa „insipid” cum este, „galben-albaștrii” au adunat destule…

- Anul acesta, Giving Tuesday se sarbatorește pe 3 decembrie, zi in care și romanii sunt incurajați sa puna inima in tot ceea ce fac și sa se implice in proiecte de caritate și solidaritate. Aceasta mișcare considerata Ziua Mondiala a Generozitații a inceput in 2012, in SUA, iar in Romania, din 2017.…

- Dumnezeu fiind izvorul intelepciunii, teologul se hraneste direct din acest izvor. In timp ce filosoful este iubitor de intelepciune, teologul este iubitor de Dumnezeu. Filosoful se hraneste din umbra realitatii, intocmai teoriei lui Platon despre alegoria pesterii si teologul se ...