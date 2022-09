Stiri pe aceeasi tema

- Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecție a Copilului (DGASPC) Cluj vrea sa construiasca „patru locuințe protejate”, destinate persoanelor cu dizabilitați, in satul Salicea, comuna Ciurila.

- Primul centru social multifunctional pentru persoanele cu dizabilitati din Satu Mare, realizat printr-un proiect european de 6,8 milioane de euro, intr-o fosta centrala termica dezafectata, a fost inaugurat miercuri, potrivit Agerpres.Potrivit unui comunicat de presa al primariei Satu Mare, aproximativ…

- Tichete pentru persoanele cu dizabilitați: Cum se va putea intra in posesia lor și la ce pot fi folosite Tichete pentru persoanele cu dizabilitați: Cum se va putea intra in posesia lor și la ce pot fi folosite Anual, persoanele cu dizabilitați vor putea beneficia de șase tichete valorice pentru terapie…

- Sculele electrice profesionale stau la baza echipamentelor majoritații companiilor, chiar si a celor mai mici, iar achiziționarea lor va fi o investiție buna ani de zile, in plus, vor funcționa bine in diverse locuri de munca. Diverse tipuri de lucrari de renovare și construcție necesita sprijinul unui…

- Peste 40 de persoane cu dizabilitați și aparținatori ai acestora au participat miercuri, 31 august la un eveniment de caiac inedit pe Lacul II Bacau, cunoscut și ca Delta Bacaului organizat in cadrul proiectului “Egali pe apa” susținut de Asociația Door2Outdoor. Proiectul “Egali pe apa” incurajeaza…

- • Prahova – pe locul II la nivel national Numarul total de persoane cu dizabilitati era, la finele lunii martie 2022, de 867.474, rata persoanelor cu dizabilitati raportata la populatia Romaniei fiind de 3,95%, conform statisticilor Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale preluate de Agerpres.…

- Class Cafe ajuta Asociația Anisia, care sprijina persoanele cu dizabilitați, donand profitul incasarilor dintr-o zi. Invitat special, incepand cu orele 20:00, este artistul Ștefan Padure. In 2006, Class Cafe a prins viața in comunitatea bistrițeana. De-a lungul timpului, in cei 16 ani de activitate,…

- Fiecare an și fiecare anotimp aduce cu sine schimbari de toate felurile in garderobele noastre, mai ales in garderobele femeilor care iubesc și doresc sa fie in permanența la moda. In variante mini sau maxi, cu catarame, cu lanțuri sau cu diverse accesorii, realizate de branduri de renume, gențile de…