Stiri pe aceeasi tema

- Primarul orașului Luduș, Cristian Moldovan, a anunțat sambata, 18 aprilie, pe pagina sa de Facebook, lansarea platformei www.produsdeludus.ro. ”Pentru a veni in sprijinul producatorilor locali lansam astazi platforma: www.produsdeludus.ro Lansarea acestei platforme este insoțita și de un indemn pe care…

- Reprezentanții Lateral Romania, companie privata cu acționariat 100% romanesc, cu birouri in Targu-Mureș, Oradea, Cluj Napoca și New York, au publicat, miercuri seara, pe pagina proprie de Facebook, un anunț pe care il redam, integral, in randurile de mai jos. ”Prin Asociația Lateral Together – creata…

- Primarul municipiului Targu-Mureș, Dorin Florea, a scris miercuri, 15 aprilie, pe pagina sa de Facebook ca in opinia sa autoritațile centrale care gestioneaza starea de urgența impusa de pandemia de Covid-19 ar trebui sa renunțe la anumite restricții, astfel incat ”economia sa porneasca ușor”. ”Ma deranjeaza…

- Coordonatorii campaniei ”Inimi mari pentru inimi mici” au facut marți, 14 aprilie, urmatorul anunț pe pagina de Facebook a campaniei: ”Impreuna facem un prim mare pas in campania noastra privind sprijinirea Institutului Inimii din Targu-Mures, SALVATI COPIII a comandat o transa de echipamente si materiale…

- Primarul municipiului Targu-Mureș, Dorin Florea, a scris marți, 14 aprilie, pe pagina sa de Facebook, un text in care afirma ca in opinia sa politicienii din Romania ar trebui sa faca un pact care sa genereze ”o schimbare majora in toate domeniile”. ”Traim momente de mare impact social și economic și…

- Acord privind intrarea in Germania a lucratorilor sezonieri. Ambasada Romaniei in Republica Federala Germania a anunțat, in aceasta dimineața, intr-o postare pe Facebook, ca țara este pregatita sa primeasca 80.000 de lucratori sezonieri din statele europene, in lunile aprilie și mai, pentru recoltarea…

- Cațiva consilieri ai Consiliului orașenesc Calarași au renunțat la o indemnizație și au facut o fapta buna. Au cumparat 280 de maști de protecție și le-au donat medicilor din orașul Calarași. Cate 115 maști au donat medicilor de la Centrul de Sanatate și Spitalul raional din Calarași, cate și 50 de…

- Echipaje mixte alcatuite din politisti, jandarmi, politisti de frontiera si politistii locali verifica in judetul Maramures respectarea masurilor de prevenire si limitare a raspandirii infectiei cu noul coronavirus, a informat, marti, intr-o postare pe pagina de Facebook, prefectul Nicolae Silviu Ungur.…