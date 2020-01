Frumușelul Can Yaman, din ”Vis de iubire”, s-a apucat de dans pentru că e convins că îl ajută să… Pentru ca iși dorește sa fie un actor perfect, Can Yaman este intr-o continua invațare și formare. De exemplu, intr-un interviu, el a declarat ca a inceput sa ia lecții de dans pentru ca este convins ca acestea il vor ajta, la un moment dat, in cariera sa de actor. Can este in centrul atentiei si are sute de fane de cand popularitatea sa a luat-o pe o panta ascendenta. Iar de vina pentru acest lucru sunt noul sau look, de baiat sexy si rau, si rolul pe care il joaca in „Pasarea matinala”, care a fost cel mai urmarit serial turcesc. Producția cu accente comice s-a aflat cateva luni bune pe primul… Citeste articolul mai departe pe heynews.ro…

