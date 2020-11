Stiri pe aceeasi tema

- Ana Bogdan, 27 de ani, locul 91 in clasamentul WTA, l-a inlocuit pe Norris Mageanu, 44 de ani, președintele Federației Romane de Automobilism, de care s-a desparțit in primavara, cu pilotul de origine italiana Simone Tempestini, 26 de ani, multiplu campion național, a dezvaluit DigiSport.Zvonuri despre…

- În luna aprilie, Ana Bogdan se desparțea de Norris Mageanu, cel cu care a fost logodita preț de trei ani. Zâmbetul i-a revenit sportivei de pe locul 91 din ierarhia WTA în brațele unui alt barbat. "Fericirea toata într-o singura îmbrațișare", spune frumoasa sportiva…

- Norris Mageanu, șeful Federației Romane de Automobilism Sportiv, este intr-o relație cu mezzosoprana Andreea Ilie. Norris Mageanu a trecut rapid peste desparțirea de Ana Bogdan. Președintele Federației Romane de Automobilism Sportiv nu iși mai ascunde relația cu Andreea Ilie, mezzosporana celebra,…

- US Open e primul turneu de Grand Slam la care Halep nu merge in ultimii 10 ani! Halep e la Bucuresti si a preferat sa incerce o schimbare de look. Tenismena și-a facut bucle și mai multe suvițe blonde. Ea le-a aratat fanilor rezultatul final intr-o fotografie pe Instagram. Cu atata timp liber la dispoziție,…

- Lora a trecut prin momente dificile in ultima perioada, totul culminand cu pierderea mamei sale. Toata suferinta provocata de acest eveniment s-a depus peste alte rani sufletesti despre care artista a gasit acum puterea sa vorbeasca deschis cu fanii ei. Lora a postat un mesaj despre suferintele care…

- Prezenta discreta si eleganta in show bizz ul romanesc, actrita si cantareata Lili Sandu n. 28 mai 1979, Tulcea a nascut aseara un baietel, dupa cum marturiseste chiar ea pe contul sau de Instagram."Atunci cand viata capata un sens... Aseara 10 08 miracolul nostru a vrut sa vina pe lume Un 10 perfect,…

- Povestea de dragoste dintre Megan Fox (34 de ani) și artistul Machine Gun Kelly (30 de ani) nu mai este o noutate pentru nimeni. Cei doi și-au facut publica relația la inceputul acestei veri și de atunci se afișeaza impreuna ori de cate ori au ocazia. Citeste intreaga stire: Ce era nevoita sa poarte…