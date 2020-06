Stiri pe aceeasi tema

- Portarul nationalei de handbal, Iulia Dumanska, a semnat un contract valabil doi ani cu echipa Podravka Koprivnica, a anuntat, joi, gruparea croata. „Sunt incantata sa vin la Koprivnica si sa joc pentru Podravka Vegeta. Astept cu nerabdare un nou pas in cariera mea si consider o mare provocare sosirea…

- Portarul nationalei feminine de handball a Romaniei, Iulia Dumanska, si-a anuntat plecarea de la SCM Ramnicu Valcea, echipa cu care a castigat campionatul in 2019, iar in acest sezon a incheiat in postura de lider al Ligii Nationale cu aceeasi echipa, in urma deciziei FR Handbal de a intrerupe competitia…

- Joe Hart (33 de ani), in prezent la Burnley, e unul dintre cei mai importanți goalkeeperi trecuți pe la Manchester City in istoria recenta. Portarul a dezvaluit ce a discutat cu tehnicianul Pep Guardiola inaintea ultimului sau meci la „cetațeni”, jucat chiar impotriva FCSB-ului, in preliminariile Champions…

- Portarul imprumutat de Liverpool celor de la Besiktas, Loris Karius a primit amenintari cu moartea pe retelele de socializare.Loris Karius, jucatorul imprumutat de Liverpool la Besiktas, sustine ca a primit mai multe amenintari cu moartea pe retelele de socializare, din partea mai multor indivizi…

- Silviu Lung, 30 de ani, se afla de zece zile in cantonamentul lui Kayserispor. "Imi e mai usor decat la mine in apartament. Sunt obisnuit cu viata in cantonament, in plus aici am posibilitatea de a ma pregati in conditii foarte bune: sala de fitness, piscina, sauna. Staff-ul este cazat intr-o…

- Portarul spaniol Pepe Reina, de la echipa engleza de fotbal Aston Villa, care este in recuperare dupa ce a fost infectat cu virusul Covid-19, a declarat ca s-a speriat cand a avut febra, tuse si a simtit ca ii lipseste aerul, relateaza EFE. ''Am fost in izolare de la primele simptome…

- Loris Karius, portarul echipei de fotbal Besiktas Istanbul, a estimat ca prietena lui "ar fi mai in siguranta in Turcia decat in Germania" in conditiile pandemiei de coronavirus, scrie ziarul Sabah, potrivit Agerpres.Goalkeeperul german, imprumutat de Liverpool la Besiktas, i-a cerut prietenei…

- Formația condusa de Lucian Itu merita mai mult din acest derby, raportat la cursul ostilitaților, mai ales dupa ocaziile din final (Șauca și Dicu), insa a ratat o victorie extrem de importanta in economia stagiunii. Amfitrionii au condus cu 1-0, grație reușitei nou-venitului M. Lupu (3), insa au fost…