- Una dintre cele mai frumoase biserici vechi de lemn din țara se afla in in județul Suceava mai exact in satul Colacu din comuna Fundu Moldovei. Este vorba de Biserica de lemn „Sfantul Nicolae” un lacaș de cult ortodox construit in anul 1800. Edificiul religios se afla localizat pe malul stang al raului…

- Una dintre cele mai frumoase biserici vechi de lemn din județul Suceava, cea din comuna Adancata, a fost resfințita dupa finalizarea lucrarilor de restaurare. Un sobor de preoți a oficiat, duminica, 25 octombrie, prima slujba de resfințire a bisericii de lemn „Sf. Dumitru” din Adancata. La slujba, alaturi…

- Numarul localitaților sucevene unde purtarea maștii in aer liber crește. Dupa municipiul Suceava, orașul Siret și comuna Fundu Moldovei aceasta masura a fost luata și in cazul municipiului Campulung Moldovenesc și a comunei Sadova. Incidența cazurilor pozitive COVID-19 la mia de locuitori in municipiul…

- Puțini știu ca in județul Suceava se afla cea mai bine conservata biserica de lemn din țara. Este Biserica ”Sf. Mercurie și Ecaterina” din Radașeni construita la inceputul secolului al XVII-lea. Edificiul religios se afla localizat in cimitirul satului și are hramul Sfantul Mercurie și Sfanta Ecaterina,…

- Incendiul a izbucnit vineri la Schitul Sfantul Ierarh Modest din comuna Stoenești. Pompierii s-au deplasat la fața locului cu mai multe autospeciale, dar au fost nevoiți sa folosesca galeți de apa deoarece mașinile nu au putut intra pe drumul de acces. Focul a distrus lacașul de cult.Potrivit…

- Județul Suceava deține cea mai mare biserica de lemn din țara. Este vorba de biserica de lemn „Nașterea Maicii Domnului” din Campulung Moldovenesc, cunoscuta și ca Biserica de lemn din Capu Satului. Este un lacaș de cult ortodox construit in perioada 1855-1858 in cartierul Capu Satului aflat in partea…

- Daca la Malini primarul candideaza singur, nici macar la Consiliul Local nefiind vreun contracandidat, la Ostra singurul contracandidat al primarului este sora sa, iar la Veresti toti cei 15 candidati la Consiliul Local din partea Partidei Romilor au acelasi nume de familie, reporterii Monitorului de…