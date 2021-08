Stiri pe aceeasi tema

- O racheta Antares care a transportat capsula spatiala comerciala Cygnus a livrat cu succes aproape 4.000 de kilograme de provizii, inclusiv produse alimentare, echipamente de cercetare si piese de schimb, pe Statia Spatiala Internationala (ISS), informeaza DPA joi. Naveta cargo fara pilot,…

- Pokerul este unul dintre cele mai multe distractive jocuri, dar pentru multi pasiunea a reprezentat inceputul unui drum plin de succes. Spre deosebire de alte domenii, in poker partea buna este ca poti face destul de repede pasul de la o simpla pasiune la un joc in care sa te si distrezi, dar sa ai…

- Stagii de practica, implicarea in activitați sportive de anvergura care promoveaza mișcarea sunt acțiuni pe care Facultatea de Educație Fizica și Sport le deruleaza in colaborare cu instituții publice. Fie ca sunt studenți ai specializarii educație fizica și sport sau kinetoterapie și motricitate speciala,…

- Show superb aseara la Corbeni, in a doua zi a “Poenari Archangels Fest”. Aflat la doar prima ediție, spectacolul de sunet, lumini și muzica buna a umplut Valea Argeșului de motociclete și rock de cea mai buna calitate. Locația concertelor a fost aleasa pe malul Argeșului, intr-o poiana de vis la fel…

- Rusia a anuntat marti ca a testat cu succes noul sau sistem de aparare antiracheta S-500, Moscova accelerand in ultimii ani dezvoltarea de noi arme, pe fondul tensiunilor cu Occidentul, informeaza Agerpres.

- Nu renunțați la PNDL! este indemnul deputatului PSD de Argeș, Simona Bucura Oprescu. Aceasta susține ca Programul Național de Dezvoltare Locala inițiat de PSD a reprezentat un adevarat succes pentru Romania. Nu exista localitate din Romania in care sa nu se fi facut investiții finanțate prin acest program…

- Florin Tanasescu Nu mereu, dar cel mai ades… Nu in cazul tuturor, doar al unora… Nu in fiecare tara, doar ca pe la nord de Dunare parca in spatele unui bou de succes sta partidul-interes. Boul de succes inglobeaza si oaia, si mintea de gaina, si vreo tulpina care viruseaza o natie din ce in ce mai…

- Principiul „in spatele unui barbat puternic, sta o femeie si mai puternica‟ se aplica in viata multor barbati celebri din lume. Iata cine sunt si cum arata femeile pentru care acesti barbati cunoscuti poarta sentimente de recunostinta!