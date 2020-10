Stiri pe aceeasi tema

- Fructele sunt sanatoase, dar nu in orice cantitate și la orice ora. In afara de caracteristicile nutriționale incontestabile, cercetarile realizate in ultima decada au scos la iveala multiple efecte benefice ale consumului unui anumit fruct asupra sanatații, acesta stimuland funcțiile intime. Starea…

- Desi este un aliment extrem de iubit in sezonul cald, acest fruct poate fi daunator daca este consumat in exces. Habar nu aveai ce probleme grave se pot intalni! Pepenele, daunator atunci cand este consumat in exces Pepenele este, fara indoiala, alimentul preferat al verii! Este racoritor, dulce si…

- Raed Arafat a vorbit la Digi24 despre redeschiderea restaurantelor și a menționat cateva aspecte foarte importante. Clienții trebuie sa știe in primul rand ca o unitate de alimentație nu trebuie sa fie plina, pentru ca daca ar fi așa, inseamna ca nu se respecta niște reguli. Apoi, e bine sa se spele…

- Angelina Jolie și fiica sa, pe nume Vivienne, au fost surprinse de catre paparazzi la scurt timp dupa ce au facut cumparaturi, in orașul American Los Angeles. Pozele au ajuns pe internet și atenția fanilor a fost captata de un detaliu surprinzator, observat la celebra actrița de la Hollywood.

- Am auzit adesea de la experții in nutriție ca trebuie sa fim atente la consumul de fructe daca ținem la silueta noastra. Exista insa și un fruct mult mai sarac in calorii, pe care il putem savura fara probleme. Ananasul este un fruct aromat, plin de vitamine si minerale sanatoase. Cu un continut mic…

- Racii ofera ajutor persoanelor apropiate și de cele mai multe ori raman fara bani din acest motiv. Fecioarele iți cumpara lucruri care le fac fericite doar pe moment.Varsatorii sunt atrași de calatorii, acestea fiind destul de costisitoare. Berbec Cea mai mare greșeala pe care o faci…

- Fructul toxic pe care il consumam cu toții. Este un adevarat pericol pentru sanatate! Cum recunoști pepenele injectat Vara a venit și o data cu ea și sezonul in care pepenele este vedeta. Acesta este considerat unul dintre cele mai sanatoase fructe. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo…

- Cel mai consumat aliment, in aceste zile caniculare, ne poate pune sanatatea in pericol. Un medic chirurg esttician a explicat intr-o postare pe Facebook, insoțita de un videoclip, care este problema pepenilor roșii din comerț. De asemenea, a tras un semnal de alarma și asupra painii.