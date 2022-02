Stiri pe aceeasi tema

- Fructul supranumit „fructul zeilor”, cu multe beneficii pentru organism. Acest fruct are un conținut ridicat de antioxidanți, magneziu și potasiu și imbunatațește vederea și scade tensiunea arteriala.

- Cum ar fi daca ar exista un fruct care sa aiba gustul carnii? Ei bine, chiar exista! Jackfruit e foarte popular in zonele tropicale, insa acum a ajuns și in Romania. Acesta e foarte valoros din punct de vedere nutrițional și poate fi consumat atat crud, cat și copt.

- Pe langa vitamina C, kiwi conține și vitaminele A, E, K, minerale, potasiu, calciu, magneziu, fosfor. Mai mult, fructul conține și o cantitate ridicata de fibre.Are acea culoare verde intens și un gust acrișor care face kiwi sa fie folosit deseori pentru decorarea a tot felul de deserturi. El poate…

- Edamamele sunt unul dintre multele tipuri de boabe de soia care exista. Unele dintre celelalte tipuri sunt: tempeh, miso și tamari. Aceasta planta poate oferi o varietate de beneficii nutriționale pentru oricine. Edamamele sunt un tip de soia pe care il puteți manca fara a fi nevoie sa o procesați mai…

- Fructele de pitaya sunt consumate pentru pulpa lor cremoasa, dulce-acrisoara. Pentru a consuma acest fruct este indicat sa-l taiati pe jumatate. Ulterior, pulpa poate fi consumata cu lingurita.Beneficiile pentru sanatate ale consumului de pitaya sunt numeroase: Fructul dragonului ajuta la neutralizarea…

- Pomelo a devenit extrem de popular și in Romania. Cu un gust delicios și racoritor, fructul de dimensiuni mari e recomandat de specialiști in sezonul de iarna. Fructul-minune care ține inima sanatoasa și ne ajuta sa slabim. Acesta vine cu un pachet de vitamine si minerale și da un plus de energie. Mai…

