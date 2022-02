Fructul care trebuie ținut noaptea în dormitor. De ce trebuie tăiat înainte să adormi Ce fruct trebuie ținut noaptea in dormitor și de ce trebuie sa il tai chiar inainte sa adormi. Sunt puțini oameni care cunosc acest truc, intrucat nu este vorba de a-l consuma, ci de a-i oferi o alta intrebuințare, aceea de a-l taia și a-l ține intreaga noapte in dormitor. Motivul te-ar putea interesa și […] The post Fructul care trebuie ținut noaptea in dormitor. De ce trebuie taiat inainte sa adormi appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Motivul pentru care președintele francez Emmanuel Macron și liderul rus Vladimir Putin au șezut atat de departe unul de celalalt la masa discuțiilor de la Kremlin a fost refuzul liderului de la Paris de a face un test anti-Covid rusesc, potrivit unor surse din anturajul lui Macron, scrie Reuters.

- Ori de cate ori te uiți in oglinda noaptea și le povestești rudelor, a doua zi, ca ai facut asta, s-ar putea sa-ți fi auzit bunicii spunand ca obiceiul tau este prost. Te-ai simțit vreodata speriata cand te uiți in oglinda noaptea? Un fior rece trece de fiecare daca cand te oprești in fața oglinzii,…

- Tradiții ciudate de Revelion exista peste tot in lume, chiar și la noi in țara. Insa, anumite popoare se deosebesc prin obiceiuri de-a dreptul bizare care sunt respectate cu strictețe. Astfel, in noaptea dintre ani, danezii sparg farfurii de tocul ușii, irlandezii nu ies din casa, in Filipine oamenii…

- Un magar sufera tratamente greu de imaginat, vecinii din satul Visea, comuna Jucu, fiind ingrijorați. ”Domnul Costi a dat afara magarul din grajd unde a depozitat material lemnos și animalul e legat de gardul nostru și zace in viscol, plange noaptea.Pe langa aceasta dansul are aproximativ 6 caini, care…

- Un magar sufera tratamente greu de imaginat, vecinii din satul Visea, comuna Jucu, fiind ingrijorați. ”Domnul Costi a dat afara magarul din grajd unde a depozitat material lemnos și animalul e legat de gardul nostru și zace in viscol, plange noaptea.Pe langa aceasta dansul are aproximativ 6 caini,…

- Pilota nu lipsește din casele romanilor care vor sa se bucure de confort! Mulți au renunțat la paturile groase pentru a se bucura de obiecte pufoase care sunt ușor de intreținut. Din pacate, o greșeala uriașa este facuta se cumpara o pilota, așa ca numeroase probleme pot sa apara. Ce reguli trebuie…

- O femeie din Sannicolau Mare este cautata de proprietarii mai multor mașini, care au devenit victimele sale. Aceasta a taiat cauciucurile mai multor autoturisme. A fost surprinsa intr-unul dintre cazuri de camerele de supraveghere chiar a unuia dintre pagubiți.

- Majoritatea oamenilor se trezesc o data sau de doua ori in timpul nopții. Printre motivele pentru care se poate intampla acest lucru se numara consumul de cofeina sau alcool la sfarșitul zilei. O alta varianta ar fi un mediu de somn prost, o tulburare de somn sau o alta afecțiune. Atunci cand nu va…