Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, este folosit pe scara larga ca planta proaspata culinara sau condiment uscat. Este de culoare verde aprins și are o aroma ușoara, amara, care se potrivește bine cu multe rețete.Adesea etichetat ca fiind una dintre cele mai puternice plante care lupta impotriva bolilor, patrunjelul ofera o mare…

- Pierderea in greutate se reduce la o matematica simpla. Trebuie sa mananci mai puține calorii decat arzi. Dar este important și faptul ca unele alimente au mai multe calorii decat altele. O lista cu alimentele care ajuta la slabit poate fi de ajutor.

- Conform experților, este deja bine cunoscut faptul ca statul pentru perioade lungi pe scaun poate avea efecte negative pentru sanatatea noastra. Unele dintre aceste probleme pot fi extrem de serioase pe termen lung, cum ar fi cazul problemelor cardiace.Un studiu a demonstrat fatul ca cei care petrec…

- Conform experților, este deja bine cunoscut faptul ca statul pentru perioade lungi pe scaun poate avea efecte negative pentru sanatatea noastra. Unele dintre aceste probleme pot fi extrem de serioase pe termen lung, cum ar fi cazul problemelor cardiace.Un studiu a demonstrat fatul ca cei care petrec…

- Cateva nuci sunt de departe o alternativa mult mai buna pentru biscuiti, covrigei sau sticksuri pentru rontaitul dintre mese. Sunt mult mai hranitoare, energizante si ne protejeaza sanatatea in multiple feluri. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort**** din…

- O singura lingurița din acest amestec reduce colesterolul, va face o imunitate de fier și va ajuta sa slabiți. Aveți nevoie de doar 3 ingrediente, este ușor de preparat, iar gustul sau va fi adorat și de copii. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort**** din…

- Adulții ar trebui sa consume, in general, intre 1,5 și 2 „cani” de fructe pe zi, spune Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor. O ceașca de fructe ar putea fi un mar, o banana, o ceașca de afine, trei prune de marime medie sau 7 felii sau bucați de mango.Deși toate fructele sunt sanatoase,…

- Din ce in ce mai multe doamne fac eforturi in aceasta perioada pentru a arata fantastic in sezonul cald care se apropie cu pași repezi. Vestea buna pentru cele care au decis sa și țina post este un anumit produs special care nu este de dulce și le poate ajuta sa slabeasca. Este vorba despre […] The…