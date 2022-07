Stiri pe aceeasi tema

- Rodia este fructul care scade tensiunea arteriala cu pana la 5- prin consumul a 50 de ml de suc pe zi. Patria fructului este Asia Mica, unde acesta a fost consumat inca din antichitate. Astazi, planta este cultivata in parti din Africa, Caucaz, Asia si Marea Mediterana. Potrivit cercetarilor, o cana…

- Tot mai multe femei apeleaza la curele de slabire pentru a ajunge la silueta dorita, fie ca este vorba de diete drastice sau de planuri alimentare concepute de un nutriționist special pentru tine. Totuși adevarata provocare nu este in general in a slabi, ci in a te menține la kilogramele dorite.Cele…

- Guvernul grec a anuntat luni ca va oferi gospodariilor subventii, pentru a le ajuta sa isi inlocuiasca vechile frigidere si aparate de aer conditionat cu unele noi si mai eficiente din punct de vedere energetic, in ideea de a-si reduce astfel facturile la curent, transmite Reuters. Initiativa este…

- Daca ați fost diagnosticat cu hipertensiune arteriala, s-ar putea sa va ingrijoreze acest lucru, mai ales in condițiile in care medicii recomanda mai multe pastile decat v-ați fi imaginat. Puțini știu ca exista un aliment care este la indemana tuturor și care regleaza tensiunea arteriala. Iata despre…

- Bananele sunt bogate in potasiu, magneziu, vitamina C, vitamina B6 și fibre. O banana de dimensiuni medii include 9% din necesarul zilnic de potasiu, 33% din necesarul de vitamina B6 și 8% din necesarul de magneziu. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem un concediu reușit…

- Cand vine vorba de aspectul fizic sau despre fața in general, zambetul atrage privirile de fiecare data. Așadar, un zambet sanatos este intotdeauna un plus. Este extrem de important sa știi ce alimente sunt bune și rele pentru dinții tai, in dieta ta zilnica.

- Leguma de sezon care previne diabetul, cu multe beneficii pentru organism. Aceasta leguma nu doar ca este delicioasa in preparatele culinare, ci este recomandata de specialiști datorita proprietaților benefice pentru sanatate.

- Ce sa mananci dupa Sarbatori: alimente ce pot ajuta organismul la detoxifiere. Recomandarile nutriționiștilor Am trecut peste pasca, miel și multe bunatati dulci. Si acum ce urmeaza? Multi ar zice: gratarul de 1 mai! Dar pana acolo mai e putin. Si putem incepe detoxifierea. Regula numarul unu este sa…