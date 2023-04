Când pică Paștele în 2024 și în următorii ani și de ce diferă data în fiecare an?

Paștele se sărbătorește diferit de la an la an. Anul acesta, marea sărbătoare este pe 16 aprilie, în timp ce în Paștele 2024 se va sărbători pe data de 5 mai. De ce diferă data Paștelui an de an? Data la care se sărbătorește… [citeste mai departe]