Fructul care îngrașă cel mai mult. Mulți oameni fac greșeala de a-l introduce în dietă

Mango, bananele, prunele ori strugurii îngrașa atunci când sunt consumate în cantitați mari, datorita numarului mare de calorii pe care îl conțin. Și mai multe calorii decât acestea conține însa avocado, care este extrem de bogat în grasimi naturale.

De ce îngrașa avocado? De ce îngrașa O jumatate de avocado are 150 de calorii, astfel, persoanelor care pe lânga dieta fac și sport fiindu-le indicat sa îl consume, dar nu mai mult de doua ori pe saptamâna. Astfel,… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol si foto: monitorulcj.ro

